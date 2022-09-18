Москва, , 12:43 — REGNUM Российскую певицу Клавдию Высокову, более известную под псевдонимом Клава Кока, могут привлечь к уголовной ответственности. С такой инициативой выступил директор Фонда защиты национального исторического наследия, адвокат Александр Карабанов.

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Соответствующий запрос был направлен им главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. По мнению адвоката, действия певицы направлены на разложение подрастающего поколения. В качестве примера он привел концерт Клавы Коки, который состоялся во Владивостоке 4 сентября 2022 года. Во время него певица исполнила композиции, содержащие грубую нецензурную брань, оскорбления чувств верующих, считает Карабанов. Например, в её песнях есть такие слова: «Забери меня пьяную домой, делай со мной все, что хочешь», «Мне п…», «Я твой личный маньяк, я тебя придушу», а также другие высказывания, которые негативно влияют на молодежь. При этом основной её аудиторией являются несовершеннолетние дети, сознание которых может разлагаться от подобного рода «творчества».

Адвокат убежден, что такое поведение является особенно недопустимым, с учетом того, что Высокова выступает в роли публичной персоны, а в некотором смысле является даже лидером общественного мнения определенной части молодежи. Своими песнями она может формировать негативное отношение к религии, нормальным человеческим отношениям, своей стране и своим согражданам. С учетом политической ситуации, в которой находится Россия, в условиях проведения специальной военной операции в б. УССР, подобные действия могут рассматриваться и как направленные на подрыв национальной безопасности страны.

По этой причине Карабанов попросил СКР провести проверку по факту соответствия действий Высоковой составу преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

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