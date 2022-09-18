Брюссель, , 12:40 — REGNUM Возможность заморозки до 65% выплат Венгрии по трем основным программам из фонда «сбалансированного развития» Евросоюза (EU cohesion fund), что составляет около €7,5 млрд, рассматривается в настоящее время Европейской комиссией. Об этом 18 сентября написал официальный представитель ЕС Эрик Мамер на своей странице в одной из соцсетей.

Флаг Евросоюза

Как отметил Мамер, в рамках ожидания реализации мер «по восстановлению верховенства закона в Венгрии» коллегия Еврокомиссии предложила Совету Евросоюза ограничить бюджет для механизма обусловленности таких выплат «соблюдением верховенства закона».

«Эти меры включают приостановку 65% выплат по трем программам [для Венгрии] в рамках фонда сбалансированного развития ЕС», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что киевский режим может лишиться существенной части территорий б. УССР и возложил вину за этот конфликт на коллективный Запад.