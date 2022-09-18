Москва, , 12:28 — REGNUM США являются источником провокационных действий. Об этом 18 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был показан на телеканале «Россия 1».

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Он пояснил, что аналогичную оценку действиям США сходны давать и в Китае. Песков отметил, что Россия и Китай не хотят «рулить» миром, но такую склонность имеют другие страны.

«Абсолютное сходство в отношении к различного рода провокационным действиям, источником коих являются США, непозволительности такого поведения дестабилизирующего», — сказал представитель Кремля.

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