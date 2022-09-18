Село Износки, Калужская область, 18 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. С показа фильма «Учёности плоды» 17 сентября стартовал в посёлке Мятлево Износковского района Калужской области новый региональный проект «Сельский кинопоказ». Это уникальный социально значимый проект области, не имеющий аналогов в России. Его цель — познакомить жителей сельской местности с отечественными высококачественными художественными фильмами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области С показа фильма «Учёности плоды» стартовал в посёлке Мятлево региональный проект «Сельский кинопоказ».

В рамках проекта было подписано лицензионное соглашение между студией «Военфильм» и ассоциацией «Народный проект» о некоммерческих показах таких фильмов, как «Брестская крепость», «Батальон», «Подольские курсанты» и «Учёности плоды». Демонстрироваться кинокартины будут исключительно бесплатно. Организаторы «Сельских кинопоказов» отметили большую активность жителей посёлка Мятлево в сохранении исторической памяти и проводимую ими патриотическую работу с молодёжью и решили первый показ провести именно здесь. По словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олега Калугина, проектов, подобных «Сельскому кинопоказу», в России ещё не было и, несомненно, он будет востребован не только на калужской земле, но и в других регионах. Перед показом фильма «Учёности плоды» его создатель генеральный директор студии «ВоенФильм», заслуженный артист России Игорь Угольников рассказал сельским зрителям о творческих планах на будущее. Он, в частности, сообщил, что в настоящее время на медынской киностудии идут съёмки сразу двух картин — о народном ополчении и о фронтовой разведке.

«Сельские кинопоказы» пройдут в калужском регионе в 2022 и 2023 году. Они будут организованы в сельских клубах и домах культуры, в которых был выполнен капитальный ремонт в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», и с использованием автомобильных клубов, приобретённых районами в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».