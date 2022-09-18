Видное, Московская область, , 12:18 — REGNUM Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в поселке Дрожжино (Московская область). Об этом сообщили в прокуратуре области.

«Прокуратура Московской области поручила Видновской горпрокуратуре провести проверку в связи с нападением собаки на 13-летнюю девочку», — отмечается в сообщении.

Вечером 17 сентября в поселке Дрожжино на 13-летнюю девочку напала собака. Потерпевшая госпитализирована с множественными рваными ранами.

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.