Париж, 18 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Экономический потенциал программ по освоению Луны станет понятен только в следующем десятилетии, заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер в интервью агентству DPA.

European Space Agency Европейское космическое агентство (ЕКА)

Ашбахер рассказал, что уже есть определённые представления об экономическом потенциале лунных программ. Он признал, что степень этого потенциала остаётся неясной, но заявил о своём убеждённости в целесообразности таких программ.

«Мы ещё в самом начале пути по использованию Луны для наших проектов. Когда Колумб открыл Америку, то он тоже не представлял, что это будет значить», — подчеркнул глава ЕКА.

Он отметил, что важную роль в реализации дальнейших проектов будет играть бюджет, выделенный ЕКА. Государства-члены агентства должны сформировать бюджет и составить дорожную карту на следующие три года в ноябре.

Ашбахер добавил, что предыдущий год оказался не слишком удачны для ЕКА. Агентство ещё не запустило ракету-носитель Ariane-6, а европейский служебный модуль для американской программы «Артемида» ещё не отправился к Луне. Среди недавних успехов ЕКА глава агентства выделил первый запуск ракеты-носителя Vega-C.