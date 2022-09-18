В Европейском космическом агентстве оценили перспективы освоения Луны
Париж, 18 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Экономический потенциал программ по освоению Луны станет понятен только в следующем десятилетии, заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер в интервью агентству DPA.
Ашбахер рассказал, что уже есть определённые представления об экономическом потенциале лунных программ. Он признал, что степень этого потенциала остаётся неясной, но заявил о своём убеждённости в целесообразности таких программ.
«Мы ещё в самом начале пути по использованию Луны для наших проектов. Когда Колумб открыл Америку, то он тоже не представлял, что это будет значить», — подчеркнул глава ЕКА.
Он отметил, что важную роль в реализации дальнейших проектов будет играть бюджет, выделенный ЕКА. Государства-члены агентства должны сформировать бюджет и составить дорожную карту на следующие три года в ноябре.
Ашбахер добавил, что предыдущий год оказался не слишком удачны для ЕКА. Агентство ещё не запустило ракету-носитель Ariane-6, а европейский служебный модуль для американской программы «Артемида» ещё не отправился к Луне. Среди недавних успехов ЕКА глава агентства выделил первый запуск ракеты-носителя Vega-C.