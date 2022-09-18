Москва, , 12:11 — REGNUM Ни Россия, ни Китай не претендуют та то, чтобы «рулить всем миром», такая склонность наблюдается у других стран. Об этом 18 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был показан на телеканале «Россия 1».

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал он.

Также представитель Кремля указал на «абсолютное сходство» позиций Москвы и Пекина по отношению к провокационным действиям, исходящим от США, так как обе страны уверены в «непозволительности такого поведения дестабилизирующего».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Китай 19 сентября.

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