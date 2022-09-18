Москва, 18 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Ни Россия, ни Китай не претендуют та то, чтобы «рулить всем миром», такая склонность наблюдается у других стран. Об этом 18 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был показан на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал он.

Также представитель Кремля указал на «абсолютное сходство» позиций Москвы и Пекина по отношению к провокационным действиям, исходящим от США, так как обе страны уверены в «непозволительности такого поведения дестабилизирующего».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Китай 19 сентября.