Красноярск, , 12:01 — REGNUM Сотрудники полиции в Красноярском крае провели эксперимент по влиянию разных напитков на показания алкотестера. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Эксперимент инспекторов ГИБДД в Красноярском крае УГИБДД по Красноярскому краю

Добровольцам из числа участников IV этапа чемпионата края по кольцевым гонкам предложили выпить квас, кефир, энергетический напиток и безалкогольное пиво. Перед началом испытаний их проверили на прибору, который показал отсутствие алкоголя.

«Сразу же после употребления кваса и безалкогольного пива алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. После выпитого стакана кваса — 0,9 мг/л, а после «нулевого» пива — 0, 121 мг/л», — отметили в ведомстве.

Однако спустя десять минут при повторном освидетельствовании алкоголя у них не выявили. Энергетик и кефир никак не повлияли на показания алкотестера.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на трассе Р-257 произошло ДТП по вине пьяного водителя, в результате чего погибли две женщины. Пострадали ещё один мужчина и 12-летний ребёнок.

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