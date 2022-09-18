Варшава, 18 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс появился на пресс-конференции в Варшаве в носках с оскорбительной для жителей России надписью. Об этом 17 сентября сообщил ряд СМИ с территории б. УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут. Национализм. Русофобия

Отмечается, что директор Центра стратегических коммуникаций альянса явился на публичное мероприятие в носках, производящихся на захваченной Киевом территории бывш. УССР, на которых содержится русофобский лозунг.

Также прокиевские СМИ разместили фотографию, на которой Сартс сидит на указанной пресс-конференции в этих носках.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 16 сентября заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в игрушечных супермаркетах на территории бывш. УССР появились игрушечные «орки в прозрачном пакете», выполненные в виде импровизированных костей российских военных.