Тайбэй, , 11:49 — REGNUM Сейсмологический центр КНР оценил в 6,9 магнитуду землетрясения, которое произошло 18 сентября на восточном побережье острова Тайвань.

Центральное телевидение Китая опубликовало видео, снятое на одной из железнодорожных станций в уезде Хуалянь в момент землетрясения. На кадрах видно, как раскачивается поезд. Телеканал сообщил об обрушении здания в городе Юйли в уезде Хуалянь. Информации о жертвах пока нет.

Ранее геологическая служба США сообщала, что в 6:44 по времени UTC (9:44 мск) зафиксировала землетрясение магнитудой 7,2 на Тайване.

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