Горно-Алтайск, 18 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Республике Алтай за шесть месяцев 2022 года родилось 1633 ребёнка, умерли 1407 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

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Естественный прирост населения, таким образом, составил 226 человек. Это в семь раз больше, чем в январе–июле 2021 года, когда число родившихся и умерших составило 1590 на 1557 соответственно.

Число браков, напротив, снизилось — с 796 до 743. При этом разводиться семьи на Алтае стали чаще — 739 против 711 в первом полугодии прошлого года.