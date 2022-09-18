Москва, , 11:43 — REGNUM Об обстоятельствах смерти двухлетнего ребёнка в Новосибирской области и возможности возбуждения второго уголовного дела по этому факту поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Уточняется, что в январе 2020 года после употребления в пищу йогурта в Новосибирске скончалась двухлетняя девочка, при этом когда ей стало плохо вечером её сначала доставили в одном медучреждение и затем, после осмотра врачами, в другое, где ребёнок через несколько часов скончался.

«Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту смерти малолетней расследовалось уголовное дело в отношении хирурга одной из больниц по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), которое в настоящее время рассматривается в суде», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что мать ребёнка в данный момент добивается, пользуясь заключением экспертизы, возбуждения второго уголовного дела против реаниматолога из второй больницы.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В. Б. рассмотреть доводы матери погибшего ребенка, представить доклад о ситуации и перспективе возбуждения уголовного дела», — также уточняется в сообщении.

При этом подчёркивается, что ход исполнения этого поручения взят на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что факты обстрелов киевскими боевиками Куйбышевского района Донецка и села Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погиб один мирный житель и был ранен ребёнок, расследуют российские следователи.