Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM В Свердловской области строители приступили к возведению производственного корпуса для сборки лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС «Байкал» и турбовинтового регионального самолёта ТВРС-44 «Ладога». Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Строительство

Контракт на поставку такой техники ранее заключили Минпромторг РФ и «Уральский завод гражданской авиации». Здание площадью 6,3 тыс. кв метров планируется сдать во втором квартале 2023 года.

Всего будет построено три производственных здания, а также ангар. Всего здесь будет создано 1,2 тыс. рабочих мест.

Также заканчиваются работы по созданию здания инженерно-технических служб, площадь которого составляет 1,4 тыс. кв метров. Его планируют вывести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2022 года.