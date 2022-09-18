Донецк, , 11:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево, Ясиноватую и Новобахмутовку, выпустив 14 снарядов. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:05 — н.п. Щербиновка — н.п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️11:07 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️11:10 — н.п. Калиново — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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