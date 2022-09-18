Кемерово, , 11:35 — REGNUM В Законодательном собрании Кемеровской области 20 сентября рассмотрят законопроект о льготах для детей военнослужащих при поступлении в вузы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Согласно документу, новая мера господдержки коснётся детей военнослужащих, сотрудников федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба, органов внутренних дел РФ, участвовавших в спецоперации на территории б. УССР.

При поступлении в местные вузы на платной основе они будут иметь право на оплату из регионального бюджета и стипендию.

«Предлагаемая мера поможет возместить затраты, которые будут иметь семьи военнослужащих, если ребенок поступил в вуз на платной основе. Это актуально, ведь у нас существует много специальностей, на которых нет бюджетных мест», — отметила председатель профильного комитета Ирина Федорова.