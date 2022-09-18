Новая Каховка, Бывш. УССР, 18 сентября 2022, 11:34 — REGNUM ВСУ ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Об этом 18 сентября сообщает администрация города.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»
«В 11:04 мск в Новой Каховке работает ПВО», — отмечается в сообщении. Власти объявили воздушную тревогу.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об обстреле ВСУ населенных пунктов около Херсона. Производились удары по районам Голой Пристани и Чернобаевки.