Москва, , 11:30 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 2232 пациентов с COVID-19, также был выявлен 56 571 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять20 439 095.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 101 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 386 045.

При этом уточняется, что на данный момент в стране19 387 036 человек вылечились от нового заболевания, 42 198 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 4216 новых пациентов с COVID-19.