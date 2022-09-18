Санкт-Петербург, 18 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержаны 31-летний мужчина и 18-летняя девушка, которые подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних детей. В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело, им грозит длительный срок заключения.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Как установлено, девушка в садоводстве под Петербургом за вознаграждение приводила к мужчине девочек школьного возраста, которых преступник использовал для удовлетворения своих извращенных половых желаний. Пока установлены двое потерпевших юных жительниц Петербурга: 10-летняя пятиклассница и 12-летняя шестиклассница, которых подозреваемый растлил в августе 2022 года. Однако, по оперативным данным, преступления совершались на протяжении всего лета, и жертв может быть значительно больше.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, о преступлениях взрослых в отношении детей стало известно только после того, как сами дети, подвергшиеся сексуальному насилию, стали совершать аналогичные действия в отношении сверстников.

«Сыщики в доверительной беседе выяснили, что есть некий дядя Лёша, который и научил детей непотребному. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили личность подозреваемого: 31-летний житель Волхова, работающий скромным инспектором охраны труда на одном из портовых предприятий. Мужчину задержали и выяснили масштабы его противоправной деятельности», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

Преступления совершались около СНТ «Красногорские покосы» Лебяженского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. 18-летняя жительница поселка Большая Ижора знакомилась с детьми, отдыхавшими на дачах в садоводстве и завлекала их в заброшенное строение в лесу, где детей вовлекали в совершение в отношении мужчины действий сексуального характера, носивших подчеркнуто садистский характер. За соучастие злоумышленник платил девушке небольшие суммы денег, а детям раздавал чипсы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 ст. 132 УК РФ. Наказание по этой статье — от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. В ходе допроса оба подозреваемых признали свою вину.

«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУ СКР по Ленобласти. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.