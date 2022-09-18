Москва, 18 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Американский фильм «Мой сын Хантер», в котором рассказывается о сыне нынешнего президента США Джо Байдена — Хантере Байдене, переведён на русский язык. Об этом 18 сентября сообщает осуществивший перевод проект «Вестник Валинора» в своём телеграм-канале.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Хантер Байден

«Уже наделавший шума за океаном фильм «Мой сын Хантер» про сына нынешнего президента США Джо Байдена переведён и адаптирован проектом «Вестник Валинора» для русскоязычной аудитории», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в фильме повествуется о том, что происходило до и в ходе скандальных выборов президента США в 2020 году. Кроме этого, в картине рассказывается о «сомнительной и порой откровенно противозаконной» деятельности семьи действующего главы Белого дома.

При этом в сообщении также выложен трейлер скандальной киноленты, который полностью переведён на русский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Шерил Чамли написал в статье для The Washington Times, что США стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики лидера страны Джо Байдена.