Сочи, Краснодарский край, , 11:17 — REGNUM Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» начинает работу на сочинском курорте «Роза Хутор» 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках фестиваля российские платформы представят свои главные проекты 2022 и 2023 года. В мероприятии примут участие Start, Kion, Okko, IVI, «Кинопоиск» и другие онлайн-кинотеатры.

Показы в рамках фестиваля продлятся до 24 сентября. По итогам смотра зрители посредством голосования в онлайн-формате выберут победителей в нескольких номинациях, включая «Лучший фильм» и «Самый ожидаемый сериал». В основную сериальную программу вошли 14 проектов.

Фестиваль «Новый сезон» также включает деловую программу. Представители отрасли обсудят проблемы и дальнейшие пути развития на нескольких площадках.

Смотр пройдёт при поддержке Минкультуры РФ. Председателем попечительского совета фестиваля в 2022 году стал генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Эдуард Илоян.