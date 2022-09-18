Омск, , 11:12 — REGNUM В Омск прибыли 17 воспитанников учреждений для сирот в Донецкой Народной Республике, которые после начала спецоперации были эвакуированы в Ростовскую область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Встреча детей из ДНР в Омске Правительство Омской области

Возраст детей составляет от 4 до 17 лет, для всех уже нашли приёмные семьи в Омске. Как отмечается, регион вошёл в числе 13 субъектов, которые приняли сирот из Донбасса.

«Ребята заранее познакомились со своими будущими родителями, общались с ними в онлайн-режиме. Для детей были подготовлены видеопаспорта с информацией и семьях, и они имели возможность определить для себя свою семью заранее», — отметили в правительстве.

По словам директора регионального центра поддержки семьи Татьяны Ждановой, желающих принять к себе сирот было много. В результате были отобраны семь семей, которые прошли специальное обучение.

Одним из главных критериев при отборе стала возможность организации реабилитационного сопровождения в семье, поскольку дети несколько лет жили под постоянными обстрелами. Чиновник также заверила, что семьи останутся под постоянным патронатом.