Донецк, 18 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. ВСУ при обстреле Еленовки в ДНР убили одного и ранили четырёх военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии. Об этом 18 сентября сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

V&A Dudush Еленовка. ДНР

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Боевики ВСУ с позиций в Новомихайловке продолжают обстрелы Еленовки с применением натовской артиллерии калибра 155 мм.

В июле ВСУ обстреляли изолятор с пленёнными военными ВСУ с помощью американской РСЗО HIMARS. По данным ДНР, в результате удара погибли 53 человека. Как отметили в Минобороны РФ, целью удара была попытка запугать военнослужащих ВСУ, чтобы те не сдавались в плен.