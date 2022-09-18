Москва, 18 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Факты обстрелов киевскими боевиками Куйбышевского района Донецка и села Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погиб один мирный житель и был ранен ребёнок, расследуют российские следователи. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

Уточняется, что ранее вооружённые бандеровские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка и село Никольское в ДНР, из-за чего погиб мужчина и был ранен ребёнок.

«Следственный комитет установит обстоятельства указанных преступлений и лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что передачу киевскому режиму 18 самоходных гаубиц RCH-155 на общую сумму €216 млн одобрили власти Германии, однако такая поставка состоится не ранее 2025 года.