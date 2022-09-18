Омск, , 10:59 — REGNUM В Омске очередной жертвой мошенников стала 52-летняя преподаватель высшего учебного заведения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области, аферисты действовали по «классической» схеме.

Кредиты Prokuror-kaluga.ru

Женщине позвонил неизвестный и рассказал, что на её имя подана заявка на получение кредита. Чтобы спасти деньги, они убедили потерпевшую взять три кредита и перевести деньги на определённые счета.

«Аферисты для убедительности даже включили педагога в так называемый корпоративный чат, участники которого коллективно «работали над спасением» финансов клиентки», — отметили в ведомстве.

Преподаватель поняла, что стала жертвой мошенников лишь после того, как кредитные продукты в банках не были закрыты в обещанные сроки. После этого она обратилась в полицию. Всего женщина потеряла около 680 тыс. рублей.