Приозерск, Ленинградская область, 18 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Приозерском районе Ленинградской области в ходе конфликта мужчина убил оппонента шашкой и сам сдался полицейским.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Казачья шашка

Мужчина, 1975 года рождения, 17 сентября сообщил в полицию, что в поселке Студеное он убил человека при помощи холодного оружия. На месте происшествия в частном доме был обнаружен труп мужчины, 1966 года рождения.

«Установлено, что около 21:30 по указанному адресу находящийся в гостях заявитель во время бытового конфликта ударил шашкой в грудь своего оппонента», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчина доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.