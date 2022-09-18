Москва, 18 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за тумана задержали или отменили 21 рейс. Это 18 сентября следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Andrey Filippov Туман

При этом ранее Гидрометцентр РФ объявил в столице России «жёлтый» уровень погодной опасности из-за неблагоприятных условий. Также вечером 18 сентября синоптики прогнозируют в Москве грозу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что власти Шри-Ланки извинились перед Россией за арест самолёта авиакомпании «Аэрофлот».