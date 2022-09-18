Тюмень, 18 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Тюмени руководитель управы Калининского административного округа Александр Сухомяткин отправлен под домашний арест до 14 ноября 2022 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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По версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года Сухомяткин, являясь руководителем управы Восточного административного округа за содействие по заключению контрактов с МКУ «Служба заказчика по благоустройству» получил от директора ООО «Перестрой — КА» взятку в особо крупном размере в виде имущества строительных материалов на сумму более двух миллионов рублей.

Александр Сухомяткин с 2017 года работал руководителем управы Восточного округа Тюмени. В июне 2022 года он был назначен руководителем управы Калининского округа.