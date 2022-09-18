Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM На запуске генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США на фоне постоянных проблем в вопросе выдачи американских виз дипломатам будет настаивать Россия. Об этом 18 сентября заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая «25-мильная зона») имеют ещё более давнюю историю», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Полянский уточнил, что установленные Генассамблеей ООН «разумные и ограниченные сроки» для того, чтобы были устранены такие проблемы, уже прошли, однако генсек ООН до сих пор не начал арбитражную процедуру.

«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», — пояснил первый заместитель постпреда РФ при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, накануе стало известно, что президент США Джо Байден больше не значится в перечне выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН.