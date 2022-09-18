Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. На запуске генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США на фоне постоянных проблем в вопросе выдачи американских виз дипломатам будет настаивать Россия. Об этом 18 сентября заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая «25-мильная зона») имеют ещё более давнюю историю», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Полянский уточнил, что установленные Генассамблеей ООН «разумные и ограниченные сроки» для того, чтобы были устранены такие проблемы, уже прошли, однако генсек ООН до сих пор не начал арбитражную процедуру.

«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», — пояснил первый заместитель постпреда РФ при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что президент США Джо Байден больше не значится в перечне выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН.