Москва, , 10:50 — REGNUM Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прибыли на космодром «Байконур» для участия в мероприятиях перед стартом первой миссий к Международной космической станции в рамках программы перекрёстных полётов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Союз МС-02 esa.int

В состав делегации вошли представители NASA и родственники американского астронавта Франсиско Рубио. Он входит в состав экипажа корабля «Союз МС-22», который должен отправиться к Международной космической станции 21 сентября.

Этот полёт станет первой миссией в рамках программы по обмену местами на российских и американских космических кораблях. Представители России и США подписали соглашение об организации трёх таких полётов летом 2022 года.

Первым российским космонавтом, который отправится к МКС на американском корабле в рамках этой программы, стала Анна Кикина. Сейчас она проходит предстартовую подготовку в США. Планируется, что Кикина отправится к МКС на корабле Crew Dragon в начале октября.

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