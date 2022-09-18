Чувашия, 17 мая, 2012, 10:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае вступил в законную силу приговор членам международной преступной группы, организовавшей канал нелегальной миграции на территорию России. По приговору суда организатор ОПГ, гражданин Республики Турция Джемиль Бендже, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и п."а" ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), и осуждён на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили ИА REGNUM в УФСБ по Чувашии. Остальные члены преступной группы осуждены по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и также приговорены к различным срокам лишения свободы. Кроме того, все осуждённые оштрафованы на 30 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении членов преступной группы возбуждено и расследовано УФСБ России по Краснодарскому краю на основании оперативных материалов управления Федеральной службы безопасности по Чувашской Республике. В 2010 году в поле зрения УФСБ России по Чувашии попал гражданин Турции Джемиль Бендже. По данным оперативников, иностранец изготавливал в домашних условиях на съёмных квартирах в Чебоксарах поддельные паспорта Российской Федерации, водительские удостоверения, миграционные карты, проставлял отметки о пересечении Государственной границы РФ. Для этого у него имелось необходимое оборудование, печати, штампы, бланки. Поддельные документы он сбывал иностранным гражданам, проживавшим в России с нарушением миграционного законодательства. Вместе с Бендже в состав преступной группы, которая действовала на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и организовала канал незаконной миграции иностранных граждан в Российскую Федерацию, входили и другие иностранные граждане.

Деятельность преступной группы осуществлялась по следующей схеме. Сообщники Бендже подыскивали незаконных мигрантов, желавших легализоваться, и высылали ему в Чебоксары курьерской службой доставки бандероли с их паспортами. После проставления штампов о пересечении Государственной границы России и других необходимых отметок, документы иностранцев тем же почтовым каналом отправлялись обратно. Цена за услуги варьировалась от двух до пяти тысяч рублей.

В августе 2011 года в момент получения почтового отправления члены ОПГ задержаны сотрудниками краснодарского УФСБ. У преступников было изъято 13 паспортов граждан Узбекистана с поддельными штампами.