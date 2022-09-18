18 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Андрей Чепакин, , 11:47 — REGNUM Жизнь как стремительная река, а ты несёшься в её потоке. И хорошо, когда пейзаж по берегам не смазан скоростью и хоть деталями или крупными планами остаётся в памяти.

Чуть больше суток назад я был в Минске, а сейчас сижу у окна в своём маленьком деревенском домике рядом с сосновым бором. Вспоминаю.

На этом месте 2 марта 1942 года нацистами было расстреляно около 5000 узников минского гетто Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Есть у меня в Минске не громкий и щемящий долг — я иду к «Яме». К людям — взрослым и совсем деткам, у которых нет ничего: ни дома, ни одежды, ни вещей, ни будущего… Только скрипка в руках у идущего последним музыканта.

Есть лишь несколько драгоценных, последних мгновений жизни, в которых они застыли навсегда, обнажившись перед вечностью.

Мемориал «Яма» расположен на улице Мельникайте в Минске Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Мемориал жертвам холокоста «Яма» Андрей Чепакин © ИА REGNUM Мемориал жертвам холокоста «Яма» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Яма» — первый мемориал жертвам Холокоста в СССР. В районе нынешний улицы Мельникайте было минское гетто. Только 2 марта 1942 года фашистские нелюди расстреляли здесь пять тысяч человек. Немцам было этого мало, и они глумились — кидали ещё живым деткам в яму конфеты. Среди детей были 200 сирот из приюта.

Мемориал жертвам холокоста «Яма» Андрей Чепакин © ИА REGNUM Мемориал жертвам холокоста «Яма» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В 2000 году установлена бронзовая скульптурная композиция «Последний путь», расположенная вдоль ступенек, ведущих к центру мемориала Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Здесь трудно дышать — вдох становится рыданием, а страдания души — физической болью. Здесь я вспоминаю ещё одно место на Земле — Город ангелов в Беслане.

Я не раз видел видел войну живьём. Но это два моих эпицентра боли.

У нас короткая память. Наверное, чтобы не сойти с ума.

Скульптурная композиция представляет группу обречённых мучеников, спускающихся на дно ямы Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Плохо, что уроки истории живут недолго и мы раз за разом начинаем всё словно заново, расплачиваясь за грехи жизнями слабых и беспомощных.

Вот картинки, которые снял телефоном. Не для того, чтобы, просмотрев их, вы почувствовали то же, что и я.

Памятник создавался в течение 8 лет Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Просто, если будете в Минске, придите сюда. Это вам надо.

Мы впервые пришли сюда несколько лет назад, когда ездили по Белоруссии, чтобы показать незрячему сыну Ваньке масштабы войны. Он почти две недели руками смотрел здесь в Минске, Бресте, Хатыни. Чтобы запомнить на всю жизнь, чтобы жить её человеком.