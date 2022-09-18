Новосибирск, 18 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Жители Новосибирской области подали более 22 тыс. заявок на социальную догазификацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По поручению президента России Владимира Путина, в газифицированных поселениях бесплатно проводится газ до границ земельных участков домовладений. В области догазификация ведётся в 17 районах и пяти городах.

«Жители подали уже более 22 тысячи заявок на догазификацию и к границам более 3 тысячи домов газ уже подведен. Всего в областном плане-графике 60 тысяч домовладений, которые мы можем газифицировать до 2024 года», — отметил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Подать заявку жители могут через сайт «Госуслуги», Многофункциональный центр, или на сайте Единого оператора газификации ООО «Газпром газификация».