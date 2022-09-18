Лас-Вегас, США, , 10:37 — REGNUM Мексиканский боксёр Сауль Альварес победил представителя Казахстана Геннадия Головкина в поединке, который прошёл в Лас-Вегасе. Об этом 18 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сауль Альварес Saul Alvarez – Instagram

По итогам всех 12 заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу мексиканцу со счётом 116:112, 115:113, 115:113.

При этом своей победой Альварес сохранил свой титул абсолютного чемпиона мира (по версиям WBA (Super), WBC, IBF и WBO) среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг

Отметим, эта победа стала 58-й (39 — нокаутом) для 32-летнего Сауля Альвареса при двух поражениях и двух ничьих. Для 40-летнего Геннадия Головкина это поражение стало вторым при 42 (37 — нокаутом) победах и одной ничьей.