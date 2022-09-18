Чита, 18 сентября 2022, 10:30 — REGNUM В Забайкальском крае за первое полугодие 2022 года банки выявили 17 фальшивых купюр на общую сумму 50 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.
За шесть месяцев прошлого года было выявлено 16 подделок на сумму более 71 тыс. рублей.
«Специалисты обнаружили восемь банкнот номиналом в тысячу рублей, одну двухтысячную купюру и восемь пятитысячных», — отметили в отделении.
Управляющий отделением Алексей Белобородов в связи с этим призвал запомнить 4-6 признаков подлинности банкнот, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. В их числе проверка на водяной знак и микроотверстия, цветные полосы и так далее.