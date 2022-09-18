Чита, , 10:30 — REGNUM В Забайкальском крае за первое полугодие 2022 года банки выявили 17 фальшивых купюр на общую сумму 50 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Фальшивая купюра ГУ МВД России по Иркутской области

За шесть месяцев прошлого года было выявлено 16 подделок на сумму более 71 тыс. рублей.

«Специалисты обнаружили восемь банкнот номиналом в тысячу рублей, одну двухтысячную купюру и восемь пятитысячных», — отметили в отделении.

Управляющий отделением Алексей Белобородов в связи с этим призвал запомнить 4-6 признаков подлинности банкнот, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. В их числе проверка на водяной знак и микроотверстия, цветные полосы и так далее.