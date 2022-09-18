Москва, , 10:25 — REGNUM Пользователи мобильных устройств при установке приложений должны внимательно отслеживать контролировать запрашиваемые разрешения, сообщила аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова агентству «Прайм».

Смартфон Dell's Official Flickr Page

При установке приложений на смартфон может запрашиваться доступ к видеокамере, геолокации и другим системам устройства. Лынова призвала внимательно отслеживать выдаваемые приложениям разрешения.

Она объяснила, что доступ к широкому набору функций может требоваться для корректной работы ряда приложений. При этом другие приложения могут запрашивать доступ по неочевидным причинам.

Эксперт призвала руководствоваться здравым смыслом и не предоставлять доступа к необязательным функциям. Она подчеркнула, что особое внимание нужно проявлять при установке приложений от неизвестных разработчиков из неофициальных магазинов.