Тайбэй, , 10:20 — REGNUM В восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом 18 сентября сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Martin Luff

По информации службы, эпицентр землетрясения располагался в районе Юйцзин. Очаг подземных толчков находился на глубине порядка 10 км.

При этом, по данным национального метеорологического управления Японии, из-за землетрясения на острове Миякодзима в префектуре Окинава была объявлена угроза цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября возле берега острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,5.