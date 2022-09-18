Москва, 18 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Дожди и грозы ожидаются в Москве 18 сентября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Василий Иванов ИА REGNUM — Теплая осень в Москве

Погода будет облачная с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди.

Ближайшей ночью дожди местами также будут сильными, не исключены локальные грозы. Температура воздуха днем составит +15 … +17 градусов, в области — от +13 до +18 градусов.

Ветер будет восточным 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление — 734 мм ртутного столба.