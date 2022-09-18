Берлин, 18 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Передачу киевскому режиму 18 самоходных гаубиц RCH-155 на общую сумму €216 млн одобрили власти Германии, однако такая поставка состоится не ранее 2025 года. Об этом 18 сентября сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По данным издания, Киев намерен заказать эти орудия у германской оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

При этом отмечается, что указанная компания могла начать производство этих вооружений только после получения от властей страны разрешения на его поставку киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от продолжения поставок Берлином оружия киевскому режиму из запасов немецкого бундесвера предостерёг глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер.