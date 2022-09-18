Донецк, 18 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда натовского калибра. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР.