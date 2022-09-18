Омск, , 10:06 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Тело мужчины было найдено 16 сентября в одном из гаражей на улице Крылова.

«В настоящее время следователями и сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскных мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных лиц», — отметили в ведомстве.

По данным издания «СуперОмск», убитым является директор и совладелец местной компании по производству полипропиленовых мешков. Отмечается, что на его теле были обнаружены пулевые отверстия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Татарии перед судом предстали двое местных жителей, обвиняемых в покушении на убийство по найму.

Читайте также: Двоих жителей Татарии обвиняют в покушении на заказное убийство