Москва, 18 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к включению отопления в жилых многоквартирных домах Москвы. Об этом 18 сентября сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. Сегодня начали подачу тепла в жилые дома, ранее по заявкам администраций включали отопление в соцучреждениях», — отметил он.

Подача теплоносителя в городские квартиры идет в несколько этапов. Окончательно отопление на всех объектах Москвы включат за пять дней.