Донецк, 18 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

V&A Dudush Еленовка. ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Докучаевск натовскими снарядами.