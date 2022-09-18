Страсбург, Франция, 18 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В футболке туринского футбольного клуба «Торино» с фамилией российского полузащитника команды Алексея Миранчука пришёл на заседание Европарламента (ЕП) евродепутат Майкл Уоллес. Он 16 сентября разместил свою фотографию в этой футболке на заседании ЕП на своей странице в одной из соцсетей.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Также европейский депутат пожелал «Торино», который 17 сентября провел матч итальянской Серии А с «Сассуоло». При этом туринская команда в матче уступила со счетом 0:1.

Отметим, Алексей Миранчук перешёл из команды из Бергамо «Аталанта» в клуб «Торино» летом на правах аренды. При этом в матче 13 августа с командой «Монца» отметился голом, однако затем был заменён из-за мышечной травмы.