Красноярск, , 09:52 — REGNUM В Красноярском крае за восемь месяцев с начала года выявили 23 компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на треть больше, чем в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Жан Беро. Ломбард

Чаще всего «финансовые нелегали» работали под вывеской ломбардов, комиссионных магазинов, а также незаконно выдавали займы. Часть ломбардов, по словам управляющего отделением Сергея Журавлёва, были исключены ранее из реестра.

«Есть среди них и автоломбарды, которые зачастую выдают займы под ПТС. Рекомендую красноярцам избегать сделок с такими организациями. Самый очевидный риск для клиента — столкнуться с противозаконными методами взыскания долга в случае невозврата займа в срок», — отметил он.

В комиссионных магазинах заёмщики могут лишиться заложенного имущества, поскольку они не обязаны хранить или страховать предмет залога.

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