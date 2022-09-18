Киргизия, 11 мая, 2009, 12:19 — ИА Регнум. 2 кг гашиша изъяли киргизские милиционеры у гражданина Таджикистана. Об этом сообщили сегодня, 11 мая, корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Министерства внутренних дел Киргизии.

Сотрудники правоохранительных органов, по данным пресс-службы, задержали 52-летнего гражданина Таджикистана в селе Жаштык Баткенской области. В его автомобиле обнаружили и изъяли наркотическое средство.

Напомним, с начала 2009 года в Киргизии изъято уже более 210 кг гашиша.