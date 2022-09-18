Токио, 18 сентября 2022, 09:52 — REGNUM Корпорация Honda примет участие в разработке лунохода для Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом сообщает Nikkei.
Запуск японского лунохода запланирован на 2029 год. Эта миссия станет частью возглавляемой США программы пилотируемых исследований Луны «Артемида».
В рамках этого проекта JAXA разрабатывает пилотируемый аппарат, на котором астронавты будут перемещаться по поверхности Луны. Транспортное средство длиной шесть метров будет работать на водороде и кислороде.
Ожидается, что Honda займётся разработкой топливных элементом для лунохода. Специалистам предстоит решить ряд проблем, включая устойчивость к резким перепадам температур от — 170 °C до +120 °C.
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