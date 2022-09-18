Токио, 18 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Корпорация Honda примет участие в разработке лунохода для Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом сообщает Nikkei.

Jpl.nasa.gov Поверхность Луны

Запуск японского лунохода запланирован на 2029 год. Эта миссия станет частью возглавляемой США программы пилотируемых исследований Луны «Артемида».

В рамках этого проекта JAXA разрабатывает пилотируемый аппарат, на котором астронавты будут перемещаться по поверхности Луны. Транспортное средство длиной шесть метров будет работать на водороде и кислороде.

Ожидается, что Honda займётся разработкой топливных элементом для лунохода. Специалистам предстоит решить ряд проблем, включая устойчивость к резким перепадам температур от — 170 °C до +120 °C.