Курган, , 09:48 — REGNUM Курганская область получит 11,6 млн рублей на проекты по поддержке семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Семья mrhayata

Деньги будут направлены, по словам начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Елены Ситниковой, на шеринг-мастерские по прокату оборудования, пункты проката предметов первой необходимости для семей с малолетними детьми, создание интернет-кафе, а также внедрение новых практик, направленных на развитие социальной поддержки семей с невысоким уровнем дохода. Мероприятия будут реализованы в течение 2022 и 2023 годов.

Также предусмотрено внедрение технологии «Секрет успеха» для мотивирования семей на достижение профессионального успеха и активизации собственных ресурсов. Для детей-сирот из интернатов предполагается создание модульной тренировочной квартиры «Социальное ЕГЭ. Азбука взросления» и экспериментальной аграрной площадки «ЗУМ: Знаем! Умеем! Можем!». Правильно распоряжаться финансами детей научит информационно-просветительская площадка «Финаполис».

Кака ранее сообщало ИА REGNUM, костромским семьям при рождении или усыновлении четвёртого и последующих детей будут повторно выплачивать региональный маткапитал в размере 100 тыс. рублей.

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